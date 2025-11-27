نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي عن التصرفات الأحادية لإثيوبيا: متابعة مستمرة ولا يمكن الإفصاح عن كل التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما وصفه بـ التصرفات الأحادية لإثيوبيا في إدارة موارد مياه حوض النيل، مؤكدًا أنه هناك متابعة يومية دقيقة من جانب وزير الري المصري لهذا الملف، وأضاف أنه ليس كل المعلومات المتعلقة بالمفاوضات أو الإجراءات يمكن الإفصاح عنها بشكل مباشر.

موقف مصر من التنمية في دول حوض النيل

وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن مصر ليست ضد أي تنمية في دول حوض النيل، مؤكدًا على ضرورة توافق كل أعمال التنمية مع مصالح مصر المائية والأمنية.

وأشار مدبولي إلى أن هناك خطة متابعة مشتركة مع وزير الري تمتد حتى منتصف عام 2026، تهدف إلى متابعة جميع التطورات وضمان تحقيق مصالح مصر المائية، في إطار الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتعاون مع دول حوض النيل.