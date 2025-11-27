نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طحنون بن زايد: الإمارات تبني نموذجًا اقتصاديًا جديدًا يقوم على التكنولوجيا والشراكات العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو اقتصاد أكثر تنوّعًا وابتكارًا، قاد الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة «ADQ»، سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال عام 2025، لمراجعة التقدم المحقَّق في مشاريع التحول التقني والاستثماري على مستوى المجموعة، ولتقييم مسارات النمو في القطاعات المستقبلية.

وخلال عرض شامل قدّمه فريق الإدارة التنفيذية، اطّلع الشيخ طحنون على تطور الأداء المالي لمحفظة الاستثمارات السيادية في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والصحة، والخدمات اللوجستية، مؤكّدًا أن البيئة الاستثمارية في الإمارات باتت نموذجًا إقليميًا في استدامة النمو وجذب رؤوس الأموال الذكية.

وفي إطار الاهتمام المتصاعد بالثورة الرقمية، ناقش المجلس تحديثات مبادرة AI Sprint التي تقودها ADQ لتسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل، حيث تجاوز عدد مشاريع الاستخدام الفعلي 50 مشروعًا خلال عام واحد، تشمل التحليل التنبؤي، وأتمتة العمليات، والذكاء الصناعي في خطوط الإنتاج.

كما عقد الشيخ طحنون اجتماعًا مشتركًا مع مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة AIATC؛ لاستعراض الخطوات التنفيذية لخارطة الطريق الحكومية 2025–2027، والتي تستهدف تحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة، وتعزيز قدرتها التنافسية في ميدان الاقتصاد الرقمي.

وفي سياق توسع المحفظة السيادية، كشفت ADQ عن استحواذ جديد على حصة 35% من شركة Limagrain Vegetable Seeds العالمية، في خطوة ترسّخ توجه الإمارات نحو ضمان أمن الغذاء العالمي وتطوير سلاسل الإمداد الزراعي وفق أعلى معايير الابتكار.

وأشار الشيخ طحنون خلال الاجتماعات إلى أن الإمارات تبني منظومة اقتصادية لا تقوم على المنافسة التقليدية، بل على شراكات استراتيجية عابرة للحدود تعتمد الابتكار والتكنولوجيا كعمود فقري لنمو طويل المدى.

وتواصل ADQ إطلاق برامج استثمارية واسعة ضمن قطاعات الطاقة النظيفة، والصناعات المتقدمة، والزراعة الذكية، والتكنولوجيا الطبية، مع دمج الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها، بما يجسّد الرؤية الإماراتية لبناء اقتصاد قوي، مرن، وقادر على استشراف مستقبل الأسواق.