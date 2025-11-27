نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين للغرب: مصادرة أصولنا سرقة.. والجميع يعي ذلك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أي مصادرة للأصول الروسية ستعد شكلا من أشكال الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات.

وقال بوتين للصحفيين أثناء تعليقه على احتمال اتخاذ مثل هذا الإجراء: "الجميع يدرك ذلك، والكل يتحدث صراحة بأنه سرقة للممتلكات الخاصة للغير".

وجاء تصريح الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في ختام زيارته إلى عاصمة قرغيزستان، حيث شارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت الرئيسة التنفيذية لشركة "يوروكلير" فاليري أوربان من أن منح قرض لأوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة قد يقوض جاذبية الأسواق الأوروبية ويضر بالمناخ الاستثماري في القارة.

من جهتها حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن هذه الأفكار منفصلة عن الواقع، مؤكدة أن بروكسل تمارس سرقة الأصول الروسية منذ فترة.

وقام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع الكبار بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية والذهب بقيمة 300 مليار يورو بعد بداية العملية العسكرية في أوكرانيا. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو من هذه الأصول في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 180 مليار يورو في حسابات "يوروكلير" البلجيكية