نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يتابع سير العمل بمنطقة الإسكندرية الأزهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الخميس، في زيارة لمتابعة سير العمل بالمنطقة والوقوف على مستوى الأداء، ورافقه الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور محمد القزاز.

واستهل وكيل الأزهر جولته بزيارة معهد النور الابتدائي الأزهري التابع لإدارة شرق التعليمية، حيث تزامنت الزيارة مع أعمال المراجعة الخارجية التي تُجريها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لمتابعة تطبيق معايير الجودة والاطلاع على الجهود المبذولة داخل المعهد لتحقيق متطلبات الاعتماد، حيث رحّب فضيلته بفريق المراجعة الخارجية، مشيدًا بجهود إدارة الجودة بالمنطقة، وبالتنسيق المستمر بين المعهد وفرق الدعم الفني بالمنطقة في تنفيذ منظومة الجودة بصورة فعّالة.

وتفقّد عددًا من مرافق المعهد، شملت الفصول الدراسية، ومعمل العلوم، ومعمل الحاسب الآلي، وحجرة الوسائل التعليمية، كما شاهد عددًا من العروض الفنية التي قدمها التلاميذ، وحرص على التفاعل معهم وتشجيعهم على التميز والتحلي بالقيم الأخلاقية الأصيلة التي يرسخها الأزهر الشريف، كما اطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للتلاميذ ومدى توافر المعايير الصحية والتربوية.

وفي ختام الزيارة، أوضح وكيل الأزهر أن منطقة الإسكندرية الأزهرية تبذل جهودًا مشهودة في الارتقاء بالعمل التعليمي والإداري والدعوي، مشيرًا إلى أن ما شاهده من التزام وانضباط يعكس روحًا مخلصة في خدمة العملية التعليمية، مؤكدًا أن الأزهر مستمر في تنفيذ خططه التطويرية بجميع قطاعاته، مشددا على أن جودة التعليم الأزهري تمثل أولوية قصوى، وأن الأزهر يعوّل على العاملين في الميدان لتحقيق رؤية شاملة تضمن تنشئة جيل واعٍ قادر على قيادة المستقبل بقيم العلم والأخلاق.