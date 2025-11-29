رئيس الوزراء يتجول بمنطقة الخيامية.. ويؤكد: معرض للحرف التراثية بحديقة الفسطاط

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 نوفمبر 2025 03:20 مساءً - وأكد المهندس مصطفى عبدالوهاب، نائب رئيس الصندوق، أن المنطقة تشهد إعادة إحياء من خلال الحفاظ على النسيج العمراني المسجل بمنظمة اليونسكو أيضًا، وقد تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير واجهات وأسطح عدد 30 مبنى، بواقع 27 مبنى سكنيا، و2 مول تجاري، ومعهد أزهري. كما تم الانتهاء من الترميم الشامل والتدعيم الإنشائي لعدد 5 عمارات.

وأشار المهندس مصطفى عبدالوهاب، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لإحياء المناطق التاريخية في القاهرة، وتحسين جودة الحياة للسكان، والحفاظ على الطابع المعماري الفريد الذي يميز هذه المناطق، بما يشمل دعم الأنشطة الحرفية والتجارية وترميم المباني ذات القيمة التاريخية.

بدوره، أوضح المهندس عبدالباسط ماهر، مدير المكتب الفني لرئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أنه تم الانتهاء كذلك من إنشاء عدد 4 مبانٍ سكنية جديدة بديلاً عن بعض المناطق الخربة؛ بما يحافظ على الطابع العمراني للمنطقة. كما أنه جار العمل على رفع كفاءة واجهات وأسطح عدد 54 مبنى ضمن المرحلة الحالية من مشروع إعادة الإحياء.

وخارج مسار الزيارة، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على دخول منطقة الخيامية، وأجرى حوارات مع أصحاب المحال، وسألهم عن انتاجهم وطرق التسويق، واكد لهم ان الدولة لديها توجه لمساعدتهم في التسويق لمنتجاتهم ضمن معارض الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن حديقة الفسطاط التى سيتم افتتاحها قريبا سيكون بها معرض للحرف التراثية لتسويق منتجاتكم.

كما زار رئيس الوزراء أحد البيوت بالمنطقة التي تخضع لاعادة الاحياء، وابدى اعجابه بالمكان، لان البيت يطل على الخيامية، وقال ان نماذج هذه الوحدات ستلقى رواجا سياحيا كبيرا اذا تم تاجيرها للسياح الأجانب.