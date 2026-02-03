متحدث الوزراء: تعداد 2027 خطوة للتنمية وتمهيد لتعداد رقمي متكامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 01:27 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إعلان إطلاق التعداد العام للسكان لعام 2027 يحمل دلالات استراتيجية مهمة، مؤكدا أن التعداد يمثل أداة رئيسية لتوفير البيانات اللازمة لدعم خطط التنمية الشاملة فى الدولة.

أهمية التعداد في دعم خطط التنمية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن بيانات التعداد السكاني تمثل عنصرا أساسيا في تخطيط عملية التنمية، مؤكدا أن التعداد يوفر معلومات دقيقة تساعد الدولة على وضع تقديرات صحيحة لخطط التنمية على المستوى القومي، وكذلك على مستوى الوزارات المختلفة، إضافة إلى دعم خطط التنمية داخل المحافظات، مشيرا إلى أن التعداد يساعد في رصد الأوضاع على أرض الواقع بما يدعم اتخاذ القرار.



تعداد 2027 مرحلة انتقالية نحو التحول الرقمي

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن التعداد العام للسكان 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو الاعتماد الكامل على السجلات الرقمية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تنفيذ تعداد سجلي رقمي بالكامل بحلول عام 2037، بما يتيح الاعتماد على قواعد البيانات المتاحة بدلا من الأساليب التقليدية.

منظومة رقمية متكاملة بحلول 2037

ولفت المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تنفيذ التعداد الرقمي الكامل سيمكن الدولة من تطبيق أحدث النظم المتبعة في الدول المتقدمة، مؤكدا أن مختلف قطاعات الدولة تتعاون حاليا لتوفير الاعتمادات المالية والدعم الفني والتأمين اللازم لضمان نجاح تنفيذ التعداد وتحقيق أهدافه التنموية.