وزير التموين: الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير صناعة السكر لتعزيز منظومة الأمن الغذائي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 3 فبراير 2026 07:59 مساءً - محمد أحمد _ أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير صناعة السكر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات التابعة للدولة وشركات القطاع الخاص، والتوسع في الزراعات التعاقدية، وتحسين نظم الإدارة والتشغيل، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء وممثلي شركات السكر التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص، والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الأمن الغذائي، وتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها سلعة السكر.

وأوضح فاروق، أن الاجتماع استهدف متابعة الموقف الحالي لصناعة السكر، وبحث خطط التطوير ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين منظومتي الزراعة والتصنيع، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، وضمان استدامة توفير السكر للسوق المحلية بجودة مناسبة وأسعار مستقرة.

واستمع وزير التموين إلى مطالب ومقترحات شركات السكر من القطاع الخاص، وما عرضته من تحديات تواجه الصناعة وسبل التعامل معها، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء المصري بضرورة دعم الصناعة الوطنية، وإزالة أية معوقات تعرقل زيادة الإنتاج، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وشدد وزير التموين على ضرورة الالتزام بخطط التطوير المستهدفة، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الزراعة والتصنيع، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو الاكتفاء الذاتي.

واكد على أن تطوير صناعة السكر يمثل أولوية للدولة خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع الحيوي، ومتابعة تنفيذ خطط التطوير المستهدفة، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي المستدام للمواطنين.

