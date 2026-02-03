وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات دخول قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:30 مساءً - أفادت قناة (القاهرة) الإخبارية، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح، لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة، وذلك بعد تلقى العلاج والرعاية الصحية فى المستشفيات المصرية.

وصول الدفعة الأولى إلى الجانب الفلسطيني أمس

وكانت قد وصلت الدفعة الأولى من الفلسطينيين العائدين من مصر الى الجانب الفلسطيني من معبر رفح أمس الاثنين.

فتح معبر رفح بعد إغلاقه منذ مايو 2024

يذكر أنه جرى - أمس - فتح معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، فى كلا الاتجاهين بعد قيام الاحتلال الإسرائيلى بإغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني فى مايو 2024.