مجلس النواب يوافق على انضمام مصر لبرنامج أوروبى بتمويل 13.6 مليار يورو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 07:23 مساءً - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2025 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة في برنامج أفق أوروبا للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.

ويتيح هذا الانضمام لمصر الاستفادة من ميزانية البرنامج التي تبلغ 13.6 مليار يورو سنويًا، حيث رصد للعام 2025 مبلغ 7.3 مليار يورو لدعم البحث والابتكار، ويشمل الاستفادة كافة الباحثين من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد والشركات، وليس فقط الأكاديميين والجامعات.

يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي والابتكار، ومواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ، الصحة، الطاقة، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تسعى الاتفاقية إلى نقل التكنولوجيا، تطوير الموارد البشرية، دعم ريادة الأعمال، وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويقوي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

