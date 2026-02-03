السبت.. ملتقى توظيف بمطروح للتقديم على فرص عمل برواتب تصل لـ12 ألف جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 12:30 مساءً - أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع مديرية العمل بمحافظة مطروح، عن عقد ملتقى للتوظيف يوم السبت المقبل، بمقر مركز التدريب المهني بالكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح، لإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة للمتقدمين، ويتيح الملتقى للشباب والفئات الباحثة عن عمل التقديم على مجموعة واسعة من الوظائف برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه.

فرص عمل فى مطروح

ويستهدف الملتقى فرص عمل في عدة مجالات، ويتيح للمتقدمين إجراء المقابلات والاختبارات اللازمة مباشرة مع الشركات المشاركة، مع تقديم مزايا إضافية تشمل التأمين الصحي، وسائل النقل، والسكن الملائم لبعض الوظائف.

وقالت هبة احمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل،أن فرص العمل تشمل عددا من المهن، من بينها نجار مسلح وحداد مسلح وكهربائي وسباك وعامل شدة معدنية وعامل عادي، مع رواتب تتراوح بين 7000 و12000 جنيه وفقا للخبرة، إلى جانب حزمة من المزايا تشمل الرعاية الصحية وبدل الوجبات ووسائل نقل داخلية وسكنا ملائما للمعيشة.

كما تتضمن الفرص العمل المتاحة وظائف سفرجية وعمال مطبخ ونظافة بنظام 20 يوم عمل و10 أيام إجازة، مع توفير الإقامة والانتقالات من القاهرة إلى موقع العمل والتأمينين الاجتماعي والصحي.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الفرص تأتي ضمن خطة الدولة لربط التدريب بالتشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعت الشباب الجادين إلى التقدم والاستفادة من هذه الفرص المتاحة.