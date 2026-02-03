رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ضمك والخلود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 07:22 مساءً - تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية مساء اليوم الثلاثاء صوب ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، حيث يحتضن لقاءً لا يقبل القسمة على اثنين يجمع بين فريق ضمك وضيفه القادم من الرس نادي الخلود، وذلك في إطار منافسات الأسبوع العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

تكتسب مباراة ضمك والخلود أهمية قصوى للفريقين اللذين يسعيان للهروب من مناطق الخطر وتأمين موقعهما في جدول الترتيب، إذ يدخل الخلود اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد فريق ضمك في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

ويرغب أصحاب الأرض في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنهم في الجولات الماضية، بينما يطمح الخلود لتأكيد تفوقه التاريخي الأخير بعد فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

متى تبدأ مباراة ضمك والخلود في الدوري السعودي؟

من المقرر أن يطلق حكم اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة 05:40 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 06:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يُوافق السابعة وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

كيف تشاهد مباراة ضمك ضد الخلود؟

أعلنت شبكة قنوات ثمانية الرياضية عن تخصيص قناة (ثمانية 2) لنقل أحداث مباراة ضمك والخلود مباشرة وحصريًا لعشاق الكرة السعودية، كما توفر الشبكة البث المباشر للقاء عبر تطبيق ثمانية الرسمي على الهواتف الذكية.

وسترافق عدسات القناة الفريقين منذ لحظة وصول الحافلات وحتى إطلاق صافرة النهاية، مع وجود استوديو تحليلي يضم نخبة من المحللين الرياضيين لرصد كافة الجوانب التكتيكية والتحولات الفنية التي ستشهدها المواجهة المرتقبة بين الفريقين الراغبين في حصد النقاط الكاملة.

معلق مباراة ضمك والخلود اليوم

أسندت إدارة قنوات ثمانية مهمة الوصف والتعليق على هذه المباراة المرتقبة للمعلق الرياضي سعد يحيى الذي سيتولى مرافقة المشاهدين طوال دقائق اللقاء لنقل أجواء الإثارة والندية من قلب ملعب نادي ضمك.

حكم مباراة ضمك والخلود في دوري روشن

لم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل رسمي عن طاقم التحكيم النهائي لمباراة ضمك والخلود اليوم، إلا أن التوقعات تشير إلى إسناد المهمة لأحد الكوادر التحكيمية الوطنية التي أثبتت كفاءتها في إدارة اللقاءات الحساسة ببطولة الدوري.