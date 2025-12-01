حزب المحافظين: أحكام الإدارية العليا تعكس انتصارًا حقيقيًا لسيادة القانون

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - أعرب حزب المحافظين عن تقديره لموقف المحكمة الإدارية العليا وأحكامها الصادرة، معتبرًا أنها جاءت استجابة مباشرة لنداءات الحزب المتكررة بضرورة صون الإرادة الشعبية والتصدي لأي مخالفات قد تمس نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا لمبادئ الشفافية التي طالما دعا إليها، وترسيخًا لحق المواطنين في انتخابات تعكس خياراتهم الحقيقية.

كما أشاد حزب المحافظين بما انتهت إليه المحكمة من تصحيح المخالفات في عدد من الدوائر، معتبرًا أن هذا النهج القضائي يعكس انتصارًا حقيقيًا لسيادة القانون ويضمن حماية الحقوق الانتخابية للمواطنين.