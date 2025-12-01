الوطنية للانتخابات: لم نتسلم أحكام الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الأولى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فى تصريحات لإكسترا نيوز: لم نتسلم أحكام الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتى الآن.

وقالت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، إن الهيئة تحترم الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، وسيتم تنفيذ أحكام القضاء وإلغاء الانتخابات في 29 دائرة انتخابية بدوائر محافظات المرحلة الأولي، والتي صدرت أحكام من الإدارية العليا بشأنهم.

وأضافت المصادر في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنها بصدد وضع جدول زمني للإجراءات الانتخابية في الدوائر الملغاة بحكم الإدارية العليا، وسيتم الإعلان عنه لاحقًا.

قالت المصادر، إن الهيئة ستجرى الانتخابات فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب فى 7 محافظات، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت غدا وبعد غدا فى الخارج ويومي الأربعاء والخميس فى الداخل.