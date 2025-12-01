خلال الـ 24 ساعة الماضية .. الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 15 خرقا جديدا لهدنة غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات فجر اليوم الأحد، 15 انتهاكًا وخرقًا جديدًا لـ "هدنة غزة"، تخللها أحزمة نارية وقصف جوي ومدفعي وإطلاق نار استهدف خيام النازحين، في مختلف مناطق قطاع غزة.

وبحسب وكالة سند للأنباء، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية الرصاص بكثافة تجاه جنوب شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة. وأصابت الطلقات النارية الإسرائيلية خيامًا للنازحين في محيط الحي النمساوي، غربي مدينة خان يونس.

ما تفاصيل نسف المباني والقصف المدفعي شرقي خان يونس؟

ونسفت قوات الاحتلال مباني ضخمة، تزامنًا مع قصف مدفعي شرقي خان يونس. بينما أطلقت دبابات الاحتلال الرصاص تجاه شمالي مدينة رفح، جنوبي القطاع المحاصر. واستهدفت آليات الاحتلال العسكرية بإطلاق النيران، بكثافة (في مناسبتين)، المناطق بالقرب من محور موراج، شمالي مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي، غارات جوية وأحزمة نارية مستهدفًا مدينة رفح. وقصف طيران الاحتلال بغارتين (في وقتين) المناطق الشرقية لمخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

وأشار سكان محليون إلى أن جيش الاحتلال نسف بالمتفجرات مبانٍ، شرق مدينة غزة. بينما نشب حريق داخل منزلٍ في شارع النخيل شرق حي التفاح بغزة؛ جرّاء إلقاء قوات الاحتلال لقنابل حارقة.

وأضافت المصادر أن الاحتلال شنّ غارة جوية على جنوبي مدينة غزة، وأخرى استهدفت شرق حي الشجاعية، وثالثة على حي التفاح، شرقي غزة.

وجددت قوات الاحتلال، مساء الأحد، قصف مدينة غزة. تزامنًا مع إطلاق نار من قبل طائرات الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة.