الكويت .. بدء جولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات النواب والدوائر الـ19 المُبطلة بها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 10:25 صباحاً - بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت دولة الكويت جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وانتخابات الـ 19 دائرة المُبطلة بها، فى مقر اللجنة الانتخابية بمنطقة مشرف بدولة الكويت.

إشراف السفارة المصرية وتسهيلات للناخبين

وقام السفير محمد جابر أبوالوفا سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالإشراف والتأكد من توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر اليوم وغدا اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت، وذلك في أرض المعارض بمنطقة مشرف في صالة (B/A).

إقبال كبير من الجالية المصرية

وحرص أبناء الجالية المصرية بالكويت على التواجد أمام اللجنة الانتخابية قبل موعد بدء الاقتراع، من أجل الإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي.

الدوائر الـ19 المُلغاة في محافظات المرحلة الأولى

كما ستجرى في ذات التوقيات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية، ومقرها مدينة إطسا بمحافظة الفيوم.

ويأتي إجراء هذه الجولة الانتخابية في ضوء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في 18 نوفمبر الجاري، بإبطال وإلغاء انتخابات المقاعد الفردية في 19 دائرة انتخابية في 7 محافظات من أصل 14 محافظة تشكل قوام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعدما رصدت الهيئة مخالفات شابت لانتخاب في تلك الدوائر، حيث قالت إنها تشكل عيوبا جوهرية تنال من نزاهة ومشروعية عمليتي الاقتراع والفرز.

وتُجرى الانتخابات في 139 مركزا انتخابيا بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج من سفارات وقنصليات تتوزع على 117 دولة حول العالم.

ويحق لكل مصري مقيم في الخارج، أو يتواجد خارج البلاد خلال اليومين المحددين لتصويت المصريين بالخارج في هذه الجولة من الانتخابات، أن يتوجه إلى المقر الانتخابي داخل البلد الذي يتواجد به، وأن يدلي بصوته في العملية الانتخابية، طالما كان اسمه مقيدا في قاعدة بيانات الناخبين، وموطنه الانتخابي ضمن المحافظات السبع هذه الجولة الانتخابية.

ويتولى رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، من سفراء وقناصل، الإشراف المباشر على تصويت المصريين في الخارج بداخل المقار الانتخابية، تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات ومتابعتها لكافة جوانب عملية الاقتراع.

وتُجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى في الدوائر التالية:

1- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

2- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

3- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

4- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج - الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم - الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة - الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا - الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا - الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة - الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

5- محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا - الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص - الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

6- محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

7- محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور - الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

كما تُجرى أيضا جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.