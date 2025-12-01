تعرف على الدوائر الـ49 الملغية بالمرحلة الأولى ومواعيد التصويت فى انتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 07:28 مساءً - يتساءل كثير من المواطنين عن الدوائر الملغية ومواعيد التصويت فيها سواء من الهيئة الوطنية للانتخابات أو من المحكمة الإدارية العليا، بأحكام نافذة غير قابلة للطعن وجميعا المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وألغت المحكمة الإدارية العليا 30 دائرة بينما ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات 19 دائرة مما يعني أن إجمالي الدوائر الملغاه 49 دائرة من أصل 70 دائرة في المرحلة الأولى.

أولا: الدوائر 19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات

1- الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة

2- الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا

3- الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص

4- الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي

5- الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت

6- الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج

7- الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم

8- الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة

9- الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط

10- الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا

11- الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة

12- الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام

13- الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور

14- الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص

15- الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود

16- الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول

17- الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح

18- الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم

19- الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي

20- كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم

ويجرى التصويت للجولة الأولى بالدوائر الـ19 بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر ويجرى بالداخل يومي 3 و4 ديسمبر وتعلن الهيئة النتيجة يوم 11 ديسمبر.

وفى حالة الاعادة يجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر وفى الداخل يومي 27 و28 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير.

ثانيا: الدوائر 30 الملغاة بأحكام القضاء

الوادى الجديد

الدائرة الأولى قسم الخارجة

الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة

أسوان

الدائرة الأولى قسم اول أسوان

الدائرة الثالثة مركز النوبة

الدائرة الرابعة مركز ادفو

الأقصر

الدائرة الأولى قسم الاقصر

الدائرة الثانية مركز القرنة

الدائرة الثالثة مركز إسنا

الإسكندرية

الدائرة الأولى قسم أول المنتزة

المنيا

الدائرة الأولى قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة مركز مغاغة

الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة مركز ملوى

الدائرة السادسة مركز دير مواس

الجيزة

الدائرة الأولى قسم الجيزة

الدائرة الثالثة مركز البدرشين

الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة قسم العمرانية

الدائرة التاسعة قسم الأهرام

الدائرة العاشرة قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر

البحيرة

الدائرة الرابعة مركز المحمودية

الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة

سوهاج

الدائرة السابعة مركز البلينا

أسيوط

الدائرة الأولى قسم أول أسيوط

الدائرة الثانية مركز القوصية

الدائرة الرابعة مركز ابو تيج

الفيوم

الدائرة الثالثة مركز سنورس