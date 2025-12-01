القاهرة - محمد ابراهيم - وجّه الكابو حميد الشاعري، تهنئة خاصة للملحن والمطرب مدين بعد النجاح اللافت الذي حققته أغنيته الأخيرة "بعد فراقك"، والتي تجاوزت مليون مشاهدة على قناة روتانا الرسمية في يوتيوب خلال فترة قصيرة، ولاقت إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء.

الكابو حميد الشاعري يهنئ مدين على "بعد فراقك" ويتعاون معه في أغنية جديدة

ونشر مدين، مقطع فيديو لإشادة الكابو على حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق قائلًا: "رأيك وشهادتك غالية عندي أوي يا كابو".

تفاصيل الاغنية

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما، وحققت انتشارًا واسعًا على منصات موسيقية كبرى مثل أنغامي، Apple Music، وYango Play.

دعم نجوم الفن

وحظيت الأغنية بدعم عدد من نجوم الفن مثل رامي جمال، سامو زين، ساندي، حاتم فهمي، ميرهان حسين، وسهر الصايغ، بينما أخرج الكليب منال الجندي تحت إشراف المنتج المنفّذ أحمد عوض الجندي، وتولّت نور طلعت مهام Media & PR Coordination، وأدار قسم السوشيال ميديا أحمد سالم وسلمى ناصر.

وفي خطوة فنية جديدة، تعاون مدين، مؤخرًا مع الكابو حميد الشاعري في أغنية "من دخلتك علينا"، من كلمات تامر حسين وألحان مدين، وتوزيع توما.

ويعتبر النقاد والمتابعون أن تعاون الكابو مع مدين يمثل إضافة مهمة لمشهد الأغنية المعاصرة، ويؤكد نجاح مدين في التلحين والغناء كفنان شامل قادر على ترك بصمة قوية في الوسط الفني.