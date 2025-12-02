نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر ثابت: نتنياهو يتغذى على حالة التوتر والصراع لضمان بقائه السياسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور ياسر ثابت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتغذى منذ الأزمات التي تلاحقه في ساحات القضاء على فكرة حالة التوتر والصراع والحرب.

وأضاف ثابت، في حواره مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذه نقطة بالغة الأهمية يمكن أن يدركها الرأي العام بشكل جيد، لأن وجود حالة حرب أو تعرض إسرائيل لمخاطر ما، كما تُصور الصورة، هو الذي يجعل هناك التفافًا حول قيادة نتنياهو باعتباره هو الوحيد ربما القادر على ملء الفراغ، وأن لابيد وغيره لم يتمكنوا حتى في الفترة التي استُبعد فيها من الساحة السياسية أن يملأوا هذا الفراغ، بل تقاسموا السلطة في غيابه إلى أن عاد هو إلى السلطة.

وتابع، أن نتنياهو يريد استمرار الصراع واستمرار القتال والحرب واستمرار حالة الفوران لأنها تضمن بقاءه في الساحة السياسية في إسرائيل وزيادة شعبيته، خصوصًا أنه بطبيعة الحال يضم إلى جانبه سموتريتش وبن غفير وكل مجموعة أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين المتشدد، وهذا ما يجعله دائمًا قابلًا للمرونة مع هؤلاء وقابلًا لتشديد وقبضة الصراع الإسرائيلي مع الأطراف المختلفة سواء في الداخل مع الفلسطينيين أو على المستوى الخارجي.