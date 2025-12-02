إطلاق قافلة زاد العزة 85 إلى غزة بحمولة 9,500 طن مساعدات إنسانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 03:32 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم ، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 85، والتي تحمل عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

إطلاق قافلة زاد العزة الـ 85 إلى غزة

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 85، نحو 9,500 طن من المساعدات الإنسانية العاجلة، والتي تضمنت: أكثر من 5,300 طن سلال غذائية ودقيق، ما يزيد عن 3,100 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 1,100 طن مواد بترولية.

كما تضمنت القافلة احتياجات الشتاء الأساسية لتخفيف معاناة الأهالي، والتي شملت: نحو 9,500 بطانية، أكثر من 56,700 قطعة ملابس شتوية، 680 مرتبة، ونحو 5,700 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك وفي إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.