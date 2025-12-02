الرياض - كتبت رنا صلاح - وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع الشركة الباكستانية GIDS، لتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتوطين التكنولوجيا.

الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع كبرى الشركات الباكستانية لتعزيز الصناعات الدفاعية

وأكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة، اهتمام الهيئة بتطوير الشراكة مع الشركة الباكستانية واستغلال القدرات التصنيعية المتقدمة للهيئة في عدة مجالات دفاعية.

وخلال التوقيع، الذي وقعه اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان، مدير عام الهيئة، تم بحث سبل التعاون المشترك واستكشاف موضوعات إضافية للاستفادة من خبرات وإمكانات الطرفين.

من جانبهم، أعرب كبار مسئولي GIDS عن تقديرهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدين تطلعهم لتعزيز الشراكة مع مصانع وشركات الهيئة في المستقبل.