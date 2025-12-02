أوقاف السويس تطلق ندوات مدرسية لتعزيز احترام كبار السن ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»

الرياض - كتبت رنا صلاح - نظمت مديرية أوقاف السويس، اليوم، سلسلة ندوات تثقيفية داخل مدارس المحافظة تحت عنوان “احترام كبار السن”، ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، في إطار جهود وزارة الأوقاف لتعزيز القيم الأخلاقية وغرس الوعي المجتمعي بين الطلاب.

وأشرف على تنفيذ الندوات الشيخ ماجد راضي فرج، مدير المديرية، والشيخ هاني فاضل، مدير الدعوة، وبمشاركة عدد من أئمة وزارة الأوقاف، حيث تم التأكيد على مكانة كبار السن في الإسلام وواجب المجتمع نحوهم، مشددين على أن توقير الكبير من علامات تمام الإيمان وحسن الخلق.

كما تناولت الندوات السلوكيات الصحيحة التي ينبغي أن يتحلى بها الطلاب تجاه كبار السن داخل الأسرة والمدرسة والمجتمع، مع التشديد على دور الشباب في تقديم القدوة الحسنة ونشر ثقافة الرحمة والتعاون.

وأشاد القائمون على المدارس بجهود مديرية أوقاف السويس التوعوية، مؤكدين أهمية استمرار هذه البرامج في غرس القيم النبيلة وبناء وعي رشيد لدى الأجيال الجديدة.