أخبار مصرية

أحمد بندارى: 53 شكوى فى اليوم الأول من التصويت بالدوائر الملغاة و13 شكوى من الأحزاب

0 نشر
0 تبليغ

أحمد بندارى: 53 شكوى فى اليوم الأول من التصويت بالدوائر الملغاة و13 شكوى من الأحزاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 10:28 مساءً - قال القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم متابعة سير العمل في العشرين دائرة انتخابية في سبع محافظات، وإنه ورد 53 شكوى ا لغرفة العمليات المركزية للهيئة، منها 14 شكوى توجيه ناخبين، 11 شكوى عدم سماح لمندوبي المرشحين بالدخول، 9 شكاوى بخصوص العملية الانتخابية داخل اللجان، 7 شكاوى ازدحام وتكدس في اللجان الانتخابية، 7 شكاوى رشاوى انتخابية، 3 شكاوى استعلام عن اللجان الانتخابية، 2 شكوى عدم ادراج بقاعدة بيانات الناخبين.

 

وأضاف القاضي أحمد بندارى أنه تم توزيع الشكاوى حسب الفئات العمرية كالآتي:

 

18-30 سنة: 12 شكوى.

 

- 31-40 سنة: 17 شكوى.

 

- 41-50 سنة: 17 شكوى.

 

- 51-60 سنة: 4 شكاوى.

 

- أكثر من 60 سنة: 3 شكاوى.

 

 

 

توزيع الشكاوى حسب المحافظات:

 

- سوهاج: 18 شكوى.

 

- قنا: 15 شكوى.

 

- الفيوم: 8 شكاوى.

 

- غير مرتبطة بمحافظات جولة العدل: 12 شكوى.

 

 

 

كما جاءت شكاوى الأحزاب في  13 شكوى من الأحزاب:

 

    - حزب الجبهة الوطنية:

 

 - عدم فتح اللجان بمدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية (دائرة دار السلام).

 

 - رفض دخول مندوبي ووكلاء الحزب بمدرسة قوص الثانوية بنين.

 

 - نقص في أوراق كشف الناخبين باللجنة 32 مركز أخميم - سوهاج.

 

 - إغلاق اللجنة 34 بمركز نجع الصوامعة الشرقية.

 

 

   - حزب العدل:

 

 - توزيع منشورات بدائرة تايتب بارودة شرافيت.

 

 

    - حزب الجيل الديمقراطي:

 

 - وجود خيمة لتوزيع رشاوى انتخابية بدائرة إمبابة.

 

 

    - حزب الشعب الجمهوري:

 

 - وجود دعاية انتخابية بالطريق أمام المقر الانتخابي.

 

 

    - حزب العدل:

 

 - تعطيل العملية الانتخابية داخل اللجنة رقم 15.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا