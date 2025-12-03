أحمد بندارى: 53 شكوى فى اليوم الأول من التصويت بالدوائر الملغاة و13 شكوى من الأحزاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 10:28 مساءً - قال القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم متابعة سير العمل في العشرين دائرة انتخابية في سبع محافظات، وإنه ورد 53 شكوى ا لغرفة العمليات المركزية للهيئة، منها 14 شكوى توجيه ناخبين، 11 شكوى عدم سماح لمندوبي المرشحين بالدخول، 9 شكاوى بخصوص العملية الانتخابية داخل اللجان، 7 شكاوى ازدحام وتكدس في اللجان الانتخابية، 7 شكاوى رشاوى انتخابية، 3 شكاوى استعلام عن اللجان الانتخابية، 2 شكوى عدم ادراج بقاعدة بيانات الناخبين.

وأضاف القاضي أحمد بندارى أنه تم توزيع الشكاوى حسب الفئات العمرية كالآتي:

18-30 سنة: 12 شكوى.

- 31-40 سنة: 17 شكوى.

- 41-50 سنة: 17 شكوى.

- 51-60 سنة: 4 شكاوى.

- أكثر من 60 سنة: 3 شكاوى.

توزيع الشكاوى حسب المحافظات:

- سوهاج: 18 شكوى.

- قنا: 15 شكوى.

- الفيوم: 8 شكاوى.

- غير مرتبطة بمحافظات جولة العدل: 12 شكوى.

كما جاءت شكاوى الأحزاب في 13 شكوى من الأحزاب:

- حزب الجبهة الوطنية:

- عدم فتح اللجان بمدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية (دائرة دار السلام).

- رفض دخول مندوبي ووكلاء الحزب بمدرسة قوص الثانوية بنين.

- نقص في أوراق كشف الناخبين باللجنة 32 مركز أخميم - سوهاج.

- إغلاق اللجنة 34 بمركز نجع الصوامعة الشرقية.

- حزب العدل:

- توزيع منشورات بدائرة تايتب بارودة شرافيت.

- حزب الجيل الديمقراطي:

- وجود خيمة لتوزيع رشاوى انتخابية بدائرة إمبابة.

- حزب الشعب الجمهوري:

- وجود دعاية انتخابية بالطريق أمام المقر الانتخابي.

- حزب العدل:

- تعطيل العملية الانتخابية داخل اللجنة رقم 15.