وزارة الداخلية تحتفل باليوم العالمي لذوى الإعاقة وتوزع كراسى متحركة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي إطار مبادرة "كلنا واحد" برعاية رئيس الجمهورية، قامت وزارة الداخلية بتنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعكس التزامها بدعم الفئات الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

توزيع كراسي متحركة ودعم ذوي الإعاقة

قامت الوزارة بتوزيع الكراسي المتحركة على الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضارية بمختلف المحافظات، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركتهم وتحسين جودة حياتهم، وتعزيز دمجهم في المجتمع بشكل كامل. تأتي هذه المبادرة ضمن برامج وزارة الداخلية المستمرة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدات العاجلة لهم على مدار العام.

احتفالات وأنشطة مجتمعية للداخلية

كما نظمت الوزارة احتفالات للأشخاص ذوي الإعاقة في أندية الشرطة على مستوى الجمهورية، تضمنت فعاليات ترفيهية وتوزيع هدايا رمزية، بهدف إدخال الفرحة على قلوب المستفيدين وإبراز الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية.



وشملت المبادرات أيضاً توزيع الهدايا على دور رعاية الأيتام المعاقين، تأكيداً على الدور المجتمعي المتواصل الذي تقوم به وزارة الداخلية لدعم ومساندة هذه الفئات.

تأتي هذه الأنشطة استمراراً للدور الاجتماعي الذي تضطلع به وزارة الداخلية على مدار العام، من خلال مبادرات متنوعة تستهدف ذوي الإعاقة، الأيتام، وكبار السن، وتؤكد على أهمية دمجهم في المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم. وتؤكد الوزارة التزامها بالعمل المستمر لتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية لهذه الفئات، بما يعكس رؤية الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية والاهتمام بالمواطنين الأكثر حاجة.

توزيع الكراسى المتحركة على ذوى الإعاقة

تسلم أحد ذوى الاعاقة الكرسى المتحرك