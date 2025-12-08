انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالكويت فى الدوائر المغاة بانتخابات النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 12:20 مساءً - بدأت في التاسعة من صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي لدولة الكويت ،عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بالدوائر الـ30 الملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا، والتي تجرى علي مدار يومين بالخارج .

وقام السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر لدى الكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالإشراف، والتأكد من توافر كل التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر اليوم وغدا (8 و9 ديسمبر) اعتبارا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء بتوقيت دولة الكويت، وذلك في أرض المعارض بمنطقة مشرف في صالة (A/B).

ما الدوائر المشاركة في المرحلة الأولى بالخارج؟

وتتوزع الدوائر الـ30 المُلغاة على 10 محافظات هي: الوادي الجديد (الدائرة الأولى قسم الخارجة، الدائرة الثانية مركز الداخلة والفرافرة)، أسوان (الدائرة الأولى قسم أول أسوان، الدائرة الثالثة مركز النوبة، الدائرة الرابعة مركز إدفو)، الأقصر (الدائرة الأولى قسم الأقصر، الدائرة الثانية مركز القرنة، الدائرة الثالثة مركز إسنا)، الإسكندرية (الدائرة الأولى قسم أول المنتزة)، المنيا (الدائرة الأولى قسم أول المنيا، الدائرة الثالثة مركز مغاغة، الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص، الدائرة الخامسة مركز ملوي، الدائرة السادسة مركز دير مواس)، الجيزة (الدائرة الأولى قسم الجيزة، الدائرة الثالثة مركز البدرشين، الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور، الدائرة السابعة قسم العمرانية، الدائرة التاسعة قسم الأهرام، الدائرة العاشرة قسم أكتوبر، الدائرة الثانية عشر مركز منشية القناطر)، البحيرة (الدائرة الرابعة مركز المحمودية، الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى، الدائرة السادسة مركز الدلنجات، الدائرة التاسعة مركز كوم حمادة)، سوهاج (الدائرة السابعة مركز البلينا)، أسيوط (الدائرة الأولى قسم أول أسيوط، الدائرة الثانية مركز القوصية، الدائرة الرابعة مركز أبوتيج)، الفيوم (الدائرة الثالثة مركز سنورس).

تجدر الإشارة إلى أن جولة الإعادة للدوائر الـ30 المُلغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب ستعقد في الخارج يومي الأربعاء 31 ديسمبر 2025، والخميس الأول من يناير2026.