نعرض لكم الان تفاصيل خبر كلمة وزير قطاع الأعمال العام بمؤتمر جريدة دوت الخليج السنوي السابع من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 30 يناير 2026 01:06 صباحاً - ألقى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، كلمة افتتاحية خلال مؤتمر جريدة دوت الخليج السنوي السابع، استعرض خلالها استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، وتعظيم العائد على أصول الدولة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب أبرز مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي، والمشروعات القومية التي تشهدها الشركات التابعة.

تضمنت أعمال الجلسة الافتتاحية من مؤتمر دوت الخليج السنوي السابع «تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030»، حلقة حوارية مع د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، ود. محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأجرى الحوار أحمد رضوان رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة دوت الخليج.

مؤتمر جريدة دوت الخليج السنوي يعتبر واحدًا من أهم المؤتمرات الاقتصادية التي يتم تنظيمها في مصر، ويشهد حضورَا كبيرا من الحكومة والقطاع الخاص، وجلسات نقاشية موسعة، ولقاءات حوارية مع وزراء المجموعة الاقتصادية، وحوارات مباشرة مع قادة مجتمع الأعمال، ومن بينهم المهندس نجيب ساويرس.

