الآن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس فى الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 01:27 صباحاً - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بنسبة نجاح بلغت 85.29%.

-للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في محافظة الجيزة، اضغط هنا…

وأوضح محافظ الجيزة، أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29% حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665.

نسبة النجاح بالقسم المهني

وأضاف المحافظ أن نسبة النجاح بالقسم المهني بلغت 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، من إجمالي 268 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 246.

نسبة النجاح بمدارس الصم

وأشار إلى أن نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع بلغت 100%، حيث تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلم على نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية يكون في المديريات التعليمية والإدارات، موضحة أن كل مديرية تحدد توقيت زمنى لتقديم الطلاب تظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية مع تطبيق الخطوات المطلوبة منها سداد الرسوم المقررة.

وحددت الوزارة، خطوات التظلم، موضحة أنه يتم سداد الرسوم المقررة، وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، حيث يتم سداد الرسوم في الكنترول أثناء الاطلاع وقدرها 35 جنيهًا، ويتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

توزيع درجات طلاب الشهادة الإعدادية

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانيين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث أن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية)، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.