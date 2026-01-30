بجودة عالية… تردد قناة الأيام الستة six days...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 01:26 صباحاً - زاد اهتمام عدد كبير من المتابعين خلال الفترة الأخيرة بالبحث عن تردد قناة الأيام الستة المشفرة على القمر الصناعي نايل سات خاصة مع تداول اسم القناة بين مستخدمي أجهزة الاستقبال ما دفع الكثيرين لمحاولة إضافتها إلى قائمة القنوات.

وتصنف قناة الأيام الستة ضمن القنوات التي تبث محتواها بنظام التشفير الكامل أي أنها لا تعمل بمجرد إدخال التردد فقط لكنها تظهر على جهاز الرسيفر ضمن القنوات المشفرة وهو أمر شائع بين القنوات التابعة لباقات مدفوعة.

وتعتمد القناة على بث مستقر من حيث الإشارة إلا أن المشاهدة الفعلية تتطلب اشتراك رسميًا في الباقة المالكة لحقوق البث ومع ذلك يظل التردد محل بحث للراغبين في التعرف على موقع القناة على القمر الصناعي.

تردد قناة الأيام الستة على نايل سات

يمكن ضبط القناة على جهاز الاستقبال من خلال بيانات البث التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11977

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

حالة القناة: مشفرة

طريقة تثبيت القناة على جهاز الاستقبال

لإضافة القناة إلى جهاز الرسيفر يدويًا يمكن اتباع الخطوات التالية بسهولة: