حرب وشيكة.. أسامة كمال يناقش تداعيات الحرب الأمريكية على طهران

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 01:27 صباحاً - تابع الإعلامي أسامة كمال، ما تشهده المنطقة من تداعيات الحرب على ايران، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي، لديه إجماع على تشديد الضغط على إيران وإقرار عقوبات جديدة تستهدف أفراد بعد قمع المتظاهرين ودعم إيران لروسيا.

وأوضح كمال في مقدمة برنامجه مساء dmc ، أنه من الواضح وجود اتفاق أوربى بإدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.. منوها أن وزير خارجية أمريكا ماركو روبيو يسعى لتبسيط الأمر أمام الكونجرس، ويقول أن الحكومة الإيرانية أضعف من أي وقت واقتصادها منهار

وفي مداخلة عبر زووم أكدت الكاتبة الصحفية هبة القدسي مدير مكتب الشرق الأوسط في واشنطن، أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تصعيد عسكري غير مسبوق، وأن تواجد حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لينكولن" في المنطقة يمثل تحشيدا عسكريا متصاعدا.

ونوهت أن ترامب ينظر لليورانيوم الإيراني المُخصّب، ويسعى لقطع أذرع إيران.. والقضاء على وكلائها في المنطقة.

وأضافت أن أمريكا لن تقبل مجددا تصريحات إيران بشأن "سلمية برنامجها النووي"، واصفة الشروط الأمريكية على إيران بالـ "مجحفة" ورغم ذلك على إيران قبول هذه الشروط.

ومن جانبه أكد المحلل السعودي د.سعد عبد الله الحامد، أن المنطقة لا تتحمل حرب أخرى، وأن المملكة السعودية تنشد الأمن والاستقرار وتسعى لدعم الأمن الإقليمية، ولذلك وجهت بعدم استخدام مجالها الجوي لضرب إيران "وهذا نهج إيجابي"، يأتي في إطار سعي المملكة لدعم التنمية والاقتصاد ولا تتدخل في شئون الدول المجاورة

وأضاف الحامد، أن أية ضربات موجهة لإيران "ستكون نتائجها كارثية"، وأي حرب قادمة في المنطقة ستكون "كارثة بمعنى الكلمة"، وأسعار النفط ستكون محل تأثر جرّاء أي حرب. محذرا من حدوث ردودا انتقامية جرّاء أي ضربة موجهة على إيران

وبسبب انقطاع الانترنت في إيران، أرسل الخبير والمحلل السياسي الإيراني دكتور إبراهيم شير، رسالة مسجلة لبرنامج مساء dmc، مؤكدا أن الحرس الثوري استعد لمواجهة أمريكا عبر مناورات بحرية مع الصين، وأن إيران ستتلقى دعما من روسيا والصين حال أي تصعيد أمريكي وأن إيران تمتلك العتاد والسلاح والتكنولوجيا استعدادا للحرب.