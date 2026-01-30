7 قنوات احذفها الآن.. تردد قنوات الأفلام الأجنبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 01:26 صباحاً - خلال الأيام الماضية لاحظ عدد كبير من مستخدمي أجهزة الاستقبال ظهور مجموعة من القنوات الأجنبية غير المناسبة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات حيث تبدو هذه القنوات في ظاهرها وكأنها قنوات أفلام عادية لكنها في الحقيقة تعرض محتوى مخصصًا للبالغين فقط ولا يتناسب نهائيًا مع المشاهدة العائلية.

ويؤكد مختصون أن هذه القنوات قد تظهر تلقائيًا بعد البحث العشوائي أو تحديث الترددات لذلك ينصح الأهالي بمراجعة قائمة القنوات بشكل دوري وحذف أي قناة غير معروفة أو مشبوهة فورًا لحماية الأطفال.

تردد قناة Murex TV

تعرض القناة محتوى أجنبي غير ملائم للمشاهدة العائلية وتظهر ضمن باقات أفلام عامة رغم طبيعة ما تبثه:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11938

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة B4U أفلام

تظهر باسم يوحي بعرض أفلام تقليدية لكنها تبث مواد لا تتناسب مع الأطفال أو العائلات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11938

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Spider Action

تعتمد على عرض أفلام إثارة ورعب تحتوي على مشاهد غير مناسبة للفئات الصغيرة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Hollywood Horror

متخصصة في أفلام الرعب وتحتوي على محتوى لا ينصح بوجوده ضمن القنوات المفتوحة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12562

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة Imagine Movies

تقدم أفلام أجنبية بمحتوى جريء ولا تناسب المشاهدة الأسرية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة طلقة هندي

تعرض أفلام مدبلجة تحمل مشاهد لا تناسب الأطفال رغم ظهورها كقناة أفلام عادية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

تردد قناة KTV CH2

تبث أفلام غير مناسبة للعائلات وتظهر أحيانًا دون تحذير مسبق: