أخبار مصرية

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه

0 نشر
0 تبليغ

ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 7 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 01:16 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 7 ملايين جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا