وزارة التعليم: 14 ديسمبر التصفية النهائية للمرشحين للإعارات الخارجية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 03:32 مساءً - قالت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم بشأن اختيار أفضل الكفاءات لتمثيل مصر خارجيًا.

تعلن إدارة الاعارات الخارجية عن استكمال مراحل المقابلات الخاصة بمديري المدارس المرشحين للإعارات الخارجية للدول الناطقة بغير العربية.

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون المعلمين أنه سيتم عقد مقابلات التصفية يوم الأحد الموافق 14 ديسمبر ٢٠٢٥ بمقر الاعارات الخارجية بديوان عام الوزارة وذلك للمرشحين الحاصلين على نسبة ٧٥٪ فأكثر في المقابلة الأولى، تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر الأكثر كفاءة وتميزًا، ووفقًا لتعليمات وتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.