ضبط المتهم بالتعدي على سيدتين بالضرب بعصا خشبية فى دمياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 05:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدتين بالضرب بعصا خشبية بدمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 نوفمبر الماضى، تبلغ لقسم شرطة دمياط الجديدة، بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (سيدتين "مصابتان بجروح متفرقة") وطرف ثان: (عامل "مصاب بجروح بالوجه") جميعهم مقيمين بدائرة القسم، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب محدثين ما بهم من إصابات لخلافات الجيرة بينهم.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة العامل (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.