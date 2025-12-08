مصر تفوز برئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة باليونسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 06:36 مساءً - انتخاب الدكتور أشرف صبحي بإجماع الأصوات بمقر اليونسكو في باريس



فاز الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مرشح مصر لرئاسة اللجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة اليونسكو، خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد اليوم بمقر المنظمة فى باريس، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي المنتخب للجنة، وقد حضر الاجتماع ممثلاً عن مصر السفير طارق دحروج، سفير مصر في باريس ورئيس البعثة الدائمة لدى اليونسكو، والذي شارك في التصويت والإجراءات الرسمية الخاصة باعتماد انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بإجماع الاصوات.

تُعد لجنة CIGEPS إحدى أهم الهيئات الحكومية الدولية في منظومة الأمم المتحدة المعنية بالرياضة والتربية البدنية، وتضم 18 دولة عضوًا يتم انتخابهم وفق نظام المجموعات الجغرافية الست المعتمدة داخل اليونسكو، بحيث يمثل كل مجموعة 3 دول، وقبيل انتخاب الرئيس، قامت الدول الـ18 بانتخاب المكتب التنفيذي للجنة، بحيث يمثل كل مجموعة جغرافية عضو واحد في المكتب، وجاء التشكيل كالتالي: المملكة المتحدة ممثلًا عن مجموعة أوروبا الغربية وشمال الأطلسي (WEOG)، كينيا ممثلًا عن المجموعة الإفريقية، كوستاريكا ممثلًا عن مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي (GRULAC)، جزر كوك ممثلًا عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ (ASPAC)، سلوفينيا وكرواتيا بالتناوب عن مجموعة أوروبا الشرقية (EEG)، مصر ممثلًا عن مجموعة الدول العربية.

وبمشاركة ممثلي الدول الست في المكتب التنفيذي، تم انتخاب الدكتور أشرف صبحي رئيسًا للجنة بالإجماع، ليصبح بذلك أول مصري يتولى هذا المنصب الأممي البارز.

ويُعد هذا المنصب أرفع موقع أممي خاص بالرياضة في منظومة الامم المتحدة، والمسؤول عن قيادة صياغة وتوجيه السياسات الرياضية على المستوى الدولي، بما يشمل، تعزيز الرياضة كأداة للتنمية المستدامة، دعم الإدماج والشمولية في الرياضة والتعليم والتربية البدنية، تطوير المعايير الدولية والسياسات الحكومية، وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية.

ويؤكد هذا الاختيار أن رئاسة الدكتور أشرف صبحي للجنة هي مسؤولية أممية تُضاف إلى مهامه الوطنية كوزير للشباب والرياضة، ولا تعني بأي شكل مغادرته لمنصبه الوزاري، بل تُعظم من دوره وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وقد أعرب الدكتور أشرف صبحي عن خالص تقديره للثقة الدولية التي منحته هذا المنصب، وموجهاً الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه الدائم للعمل الشبابي والرياضي وتمكين مصر من لعب أدوار قيادية على المستوى الدولي، كما وجّه الوزير الشكر إلى وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج على الجهود الكبيرة التي بذلها فريقا العمل في التعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، بما ساهم في تأمين هذا الفوز التاريخي لمصر.

يمثل هذا الفوز خطوة غير مسبوقة تضع مصر في موقع الريادة داخل أهم منصة أممية متخصصة في السياسات الرياضية، وتمكنها من قيادة الجهود الدولية لتعزيز الرياضة الدامجة، دعم الدول النامية، وتطوير منظومات التربية البدنية بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

ويؤكد الدكتور اشرف صبحي أن مصر ستعمل خلال رئاستها للجنة على وضع CIGEPS في دائرة الضوء، وزيادة المشاركة الدولية، وتطوير شراكات مؤثرة مع الحكومات والمنظمات الأممية، بما يعزز دور الرياضة كقوة دافعة للتنمية والسلام والاندماج الاجتماعي حول العالم.