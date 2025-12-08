المصريون بالسعودية يواصلون التصويت بالدوائر الملغاة فى انتخابات النواب.. وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 09:36 مساءً - توافد المصريين المقيمين فى المملكة العربية السعودية بأعداد كبيرة على مقر السفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة في جدة؛ للمشاركة في عملية التصويت ضمن جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 في 30 دائرة انتخابية ملغاة.

شهد الإقبال تزايدا خاصةً فى الفترة المسائية ؛ عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية في المملكة.

عكس الإقبال وعيًا كبيرًا لدى أبناء الجالية المصرية بحقهم الدستورى فى اختياركم يمثلهم فى البرلمان ؛ ويعكس أيضًا التزامًا بواجبهم تجاه مصر.

وانطلقت عملية التصويت للمصريين في الخارج في تمام التاسعة صباح اليوم الإثنين؛ ويتواصل غدًا الثلاثاء في الدوائر الثلاثين الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى إعادة التصويت فيها بالداخل يومي 10 و11 ديسمبر.

5 أسباب دفعت الإدارية العليا لإبطال نتائج 30 دائرة بانتخابات النواب

كانت المحكمة الإدارية العليا قد أزاحت الستار عن حزمة واسعة من المخالفات الجسيمة التي ضربت سلامة العملية الانتخابية في تلك الدوائر، بدءًا من غياب محاضر الفرز الأصلية، مرورًا بمنع الوكلاء من متابعة الحصر والتجميع، وصولًا إلى تناقضات كبيرة في الأرقام والرصد، لتقضي في النهاية بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات بين جميع المترشحين في الدوائر الملغاة.

الحيثيات، التي جاءت في مئات الصفحات، كشفت عن نمط ثابت من الخلل ابتدأ بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديم محاضر الفرز الأصلية، مرورًا بمنع وكلاء المرشحين من حضور عمليات الحصر والتجميع، وصولًا إلى تناقضات واسعة بين كشوف الحصر العددي ومحاضر اللجان، فضلًا عن أخطاء مؤثرة في رصد وتجميع الأصوات.

المحكمة أكدت أن غياب محاضر الفرز يشكل قرينة قانونية كاملة على صحة مزاعم الطاعنين، لكونها الوثيقة الوحيدة القادرة على كشف حقيقة الأصوات داخل كل لجنة، وأن الاكتفاء بكشوف الحصر العددي لا يكفي لتكوين عقيدة يقينية بشأن نتائج جولات الإعادة.

