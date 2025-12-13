الرياض - كتبت رنا صلاح - أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء العربية السورية (سانا)، السبت، بتعرّض قوات الأمن السورية وقوات أميركية لإطلاق نار قرب مدينة تدمر، أثناء تنفيذ جولة ميدانية مشتركة.

إطلاق نار على دورية سورية–أميركية قرب تدمر

وأوضح أن الحادث أسفر عن إصابة عنصرين من قوات الأمن السورية وعدد من أفراد القوات الأميركية، فيما قُتل مطلق النار، بدون ورود معلومات إضافية حول دوافع الحادث أو ملابساته.



وأشار المصدر إلى توقف حركة السير على الطريق الدولي دير الزور–دمشق مؤقتًا على خلفية الحادث، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المنطقة.



ولفت النظر إلى أن مروحيات أمريكية تدخلت لإجلاء المصابين إلى قاعدة التنف بعد حادث إطلاق النار.