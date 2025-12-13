بمناسبة حملة الــ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات الإنسانية للسيدات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 13 ديسمبر 2025 08:27 مساءً - حرصاً من وزارة الداخلية على تفعيل مشاركتها الإنسانية والمجتمعية لدعم المرأة تقديراً لدورها الفاعل فى المجتمع شاركت الوزارة فى حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال تنظيم العديد من الفاعليات بهذه المناسبة فى مقدمتها تنظيم إحتفالات بأندية الشرطة تضمنت فاعليات ترفيهية متنوعة ساهمت فى إدخال البهجة والفرحة فى نفوس السيدات وهو تقليد سنوى يؤكد على التقدير الكبير للمرأة ودورها فى بناء المجتمع تماشياً مع توجه الدولة وتمكينها مجتمعياً .. الفاعليات شملت زيارات للمستشفيات وتوزيع الهدايا على السيدات الذين يتلقين العلاج بهذه المستشفيات وإطلاق مبادرات إنسانية وإجتماعية تهدف دعم المرأة فى كل مكان وهو ما يعبر عن مدى إهتمام الوزارة بهن. وقد لاقت هذه المشاركات إشادة كبيرة من السيدات لما تمثله من نهج إنسانى تتبناه وزارة الداخلية فى دعم جميع فئة المجتمع .

تضمنت الفاعليات زيارات إلى دور رعاية المسنين فى إطار الدعم النفسى والمعنوى المقدم لقاطنى هذه الدور وإهتمام الوزارة بهم على مدار العام، كما فتحت مستشفيات الشرطة أبوابها أمام السيدات للكشف المجانى إحتفالاً بهذه المناسبة ، وفى هذا الإطار إيضاً قام وفد من المجلس القومى للمرأة بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة للإطلاع على جهود الوزارة فى توفير الرعاية الصحية للسيدات .

شملت فاعليات إحتفالات الوزارة بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة المشاركة فى ورشة عمل "إجراءات الوقاية والجهود المواجهة فى قضايا العنف ضد المرأة" التى نظمها المجلس القومى للمرأة حيث تم إستعراض جهود وزارة الداخلية فى حماية المرأة من جرائم العنف الإلكترونى والدعم النفسى المقدم للضحايا والمبادرات الإنسانية والإجتماعية التى يتم تنفيذها لدعم السيدات .

وتؤكد هذه المشاركات تقدير وزارة الداخلية الكبير لدور المرأة إنطلاقاً من دورها الإجتماعى الذى يهدف إلى تعزيز العلاقات مع جميع فئات المجتمع وترسيخ مبادىء الشراكة المجتمعية .