نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شينج فا الصينية لإقامة مشروع صناعي تعديني بالمثلث الذهبي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 28 يناير 2026 11:03 صباحاً - دوت الخليج_ شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركتي فوسفات مصر وواديكو، مع مجموعة «شينج فا» الصينية، لدراسة وتقييم خامات الفوسفات والكوارتز ورمال السيليكا، تمهيدًا لإقامة مشروع صناعي متكامل لتعظيم القيمة المضافة من هذه الخامات بمنطقة المثلث الذهبي.

تأتي هذه الخطوة استكمالًا للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي، بهدف ترجمة رغبة المجموعة الصينية — التي تُعد من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال — في ضخ استثمارات بقطاع التعدين المصري، وتحويل مصر إلى مركز صناعي رئيسي لعملياتها خارج الصين.

وأكد وزير البترول عقب التوقيع أن الاتفاق يمثل قصة نجاح جديدة لقطاع التعدين المصري، مشيرًا إلى أنه ينقل التعاون مع الجانب الصيني من مرحلة التفاهمات إلى التنفيذ الفعلي وفق جداول زمنية وخارطة طريق واضحة.

وأوضح أن التعاون يستهدف إقامة مشروعات تعدينية متكاملة، تبدأ من أعمال البحث والتنقيب عن الخامات، وصولًا إلى التصنيع المتقدم لتعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي، بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، لافتًا إلى أن قوة العلاقات المصرية الصينية تمثل ضمانة رئيسية لنجاح هذا الاستثمار بمنطقة المثلث الذهبي.

ومن جانبه، قال لو مينج شينج، نائب المدير العام لمجموعة «شينج فا»، إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس الثقة في مناخ الاستثمار المصري والحوافز التي تقدمها وزارة البترول، مشيدًا بدعم الوزير وتوجيهاته لتسهيل بدء العمل. وأكد التزام المجموعة بنقل أحدث التكنولوجيات، بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الكيماويات المتخصصة، موجّهًا دعوة رسمية لوزير البترول لزيارة مقر المجموعة في الصين للاطلاع على المصانع والتسهيلات التي سيتم محاكاتها في المشروع المصري.

ووقّع مذكرة التفاهم لو مينج شينج، نائب المدير العام للمجموعة، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والمهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، والمهندس أمجد غنيم، رئيس شركة واديكو، بحضور الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والمهندس ياسر حسني، رئيس شركة أكسيس، الشريك المصري للمجموعة الصينية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شينج فا الصينية لإقامة مشروع صناعي تعديني بالمثلث الذهبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.