مفتي الهند أبو بكر أحمد المسليار يكرم علماء وأئمة الهند خريجي أكاديمية الأزهر العالمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 01:25 مساءً -  

كرّم فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد المسليار، مفتي الديار الهندية، عددًا من الأئمة والعلماء الهنود خريجي أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، تقديرًا لجهودهم العلمية والدعوية، ودورهم في نشر منهج الوسطية والاعتدال في مجتمعاتهم.

 

وجرى التكريم في أجواء احتفالية عكست اعتزاز المكرَّمين بانتمائهم للأزهر الشريف، حيث ظهر الأئمة والعلماء بزيهم الأزهري في بلادهم، في مشهد يجسد عمق التأثير العلمي والفكري للأزهر عالميًا، ويعبر عن فخرهم بما تلقوه من تأهيل علمي ودعوي داخل الأكاديمية.

 

وأكد المشاركون أن ما اكتسبوه من علوم وخبرات خلال فترة دراستهم بالأكاديمية سيسهم في تعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات الفكرية المعاصرة، وترسيخ قيم التعايش والسلم المجتمعي، بما يعكس رسالة الأزهر الشريف ودوره الريادي في خدمة الإسلام والإنسانية.

 

