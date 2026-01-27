 ترامب: لدينا أسطول ضخم قرب إيران أكبر من فنزويلا

الرياض - كتبت رنا صلاح - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن لدى الولايات المتحدة أسطولا ضخما قرب إيران أكبر من ذلك الموجود قرب فنزويلا، وفق موقع "أكسيوس".

وأضاف ترامب، أن الدبلوماسية لا تزال خياراً قائماً، مشيرا إلى أن إيران حاولت مرارا التحدث معه.

وأوضح أن الوضع مع إيران "في حالة تغير مستمر"، لأنه أرسل "أسطولاً كبيراً" إلى المنطقة، لكنه يعتقد أن طهران تريد فعلياً التوصل إلى اتفاق.

وقالت مصادر مطلعة إن ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، لكنها رجحت أن يعقد مزيداً من المشاورات هذا الأسبوع، كما سيعرض عليه المزيد من الخيارات العسكرية.

وستتعزز هذه الخيارات بوصول مجموعة حاملة طائرات ضاربة إلى المنطقة. إذ دخلت حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعتها الضاربة إلى الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون أميركيون لـ"أكسيوس" إن أي اتفاق يجب أن يتضمن إخراج كل اليورانيوم المخصب من إيران، ووضع سقف لمخزونها من الصواريخ بعيدة المدى، وتغيير سياستها في دعم الوكلاء بالمنطقة، وحظر التخصيب المستقل لليورانيوم داخل البلاد.

وكان مسؤول أميركي قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة "مستعدة للتعاون" إذا رغبت إيران في التواصل مع واشنطن.

وأضاف المسؤول ردا على سؤال عن الشروط التي يتعين على إيران الوفاء بها لإجراء حوار من هذا القبيل "أعتقد أنهم يعرفون الشروط".