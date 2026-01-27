”آفة الوفاء الغدر”.. عبارات عن الغدر والخيانة قصيرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 06:29 صباحاً - عبارات عن الغدر هي التي تصف الكثير من المعاني السلبية؛ مثل خيبة الأمل والخذلان، ولؤم المقربين ومكر الأحبة وغير ذلك، ويعتبر الغدر من خصال المنافق لهذا لا بد من نشر التوعية بمساوئه لتجنب الوقوع فيه، ويشمل ذلك عبارات عن الغدر التي نعرض لك باقة منها عبر الموضوع التالي.

عبارات عن الغدر قوية

في الوقت الحالي أصبح الولاء عملةً نادرة.

أصعب غدر هو الذي يأتي من أحدٍ كان يعني لك الدنيا بأكملها.

كن متيقنًا أنني محيتك من ذاكرتي وقلبي منذ أن غدرت بي.

ينزع الغدر الروح من الحياة، وتصبح الخيانة انكسار للقلوب.

من ضيع أمانته ورضي خيانته فقد تبرأ من ديانته.

إذا أنكرت الجميل فقد خُنت الأمانة.

إذا أردت أن يكرهك الجميع كن غدًّارًا.

النقد لا يعتبر خيانة، بل الخيانة هي التصفيق للخطأ وتزيين القُبح.

كلام عن الغدر من أقرب الناس

غدر أقرب الناس لي حطّم قلبي، ونزع روحي وبهجتي.

الغدر والخيانة وجهان لعملة واحدة، ومن يدفع الثمن هو مَن أحب من القلب.

من الأمور التي تحمل القدرة على إيلام قلبك هي غدر القريب، فكن حذرًا.

من الغريب في هذا العالم أن الكاذب وخائن يظن بأنه ملاك.

يخدع الكذب لمرة واحدة، أما باقي المرات فهو بلا فائدة.

لا يستحق الغدار فرصة ثانية على الإطلاق.

كن حريصًا على ألا تخالط الخائنين والغدارين.

من الطباع الحقيرة لدى البعض هي الغدر.

عبارات عن الغدر الصديق

ما أبشع خيانة الصديق وغدره، اللهم أبعدنا عن الصديق المنافق واكفنا شرّه.

"يغدر الخل إن تكفل يومًا بوفاء والغدر في الناس طبع".

الأصدقاء مواقف، فابتعد عن الصديق الغدار.

إذا خدعني عدو فلن أهتم، لكن إذا خدعني صديقي سأبكي.

إن غدر الصديق أكثر شدة من طعنة مائة سيف.

يمكنك أن تعرف ما هي حقيقة الصديق من الأفعال، فلن تعرفها أبدًا من الأقوال.

إن غدر الصديق أقوى وأقسى وأصغب من أي نوع غدرٍ آخر.

الصداقة مثل الصخرة القوية التي لا يحطمها شيء، باستثناء الغدر.

أقوال فلاسفة عن الغدر

المحبة مثل السفينة التي تتحرك بالوفاء وتغرق بالغدر.

الغدر من الآفات الإنسانية التي قد تأتي من حبيب أو من نفسي.

لم تأت الهزائم أبدًا من الأعداء، بل جاءت ممن ظننا فيهم خيرًا.

قمة الخذلان أن أتحدث عن غدر الأحب، وأنت أولهم في عمري.

إذا تواجد الغدر فقد غابت القيم الأخلاقية في العلاقة بين المقربين.

يتحمل الحب بعدًا وموتًا أكثر من تحمله خيانةً وغدرًا.

انتهينا من عرض عبارات عن الغدر التي تمتلئ بالحزن، فلا أقسى من وضع أحدهم في خانة الأمان والطمأنينة لتُظِهر أفعاله من خلفك العكس تمامًا، ويكون مصدرًا لقلقك وحزنك، وبالتالي تعلم أنه شخص غير سوي، ونأمل بأن تكون العبارات والحكم والأقوال عن الغدر السابق ذكرها قد أفادتك.