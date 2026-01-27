طريقة عمل البيتزا بالفراخ سهلة وسريعة.. كم سعرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 06:29 صباحاً - طريقة عمل البيتزا بالفراخ من ألذ الوصفات التي لا غنى عنها في نظامنا الأسبوعي، فهي من الأصناف المناسبة للعشاء أو الغداء، حيث تختلف أنواع إضافات البيتزا لتلائم جميع الأذواق، ومن أكثرها لذّة قطع الفراخ التي تضاف متبلةً على البيتزا لتحقق معها الانسجام والروعة، ومن خلال الموضوع التالي نتطرق إلى كيفية تحضير بيتزا بالفراخ بسهولة.

مقادير عمل عجينة البيتزا بالفراخ

كوبين من الدقيق.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقادير حشوة البيتزا بالدجاج

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حبة طماطم بعد فرمها.

نصف كوب من صلصة الطماطم الجاهزة.

صدور دجاج بكمية مناسبة منزوعة العظم والجلد.

نصف كوب من الفاصولياء السوداء المعلبة.

كوب من الجبن البارميزان المبشور.

كوب من الجبن الموزاريلا المبشور دون دسم.

طريقة عمل البيتزا بالفراخ والجبنة الموتزاريلا

لتحضير العجينة أولًا أضف إلى وعاء كبير الماء دافئًا والخميرة والسكر. بعد التقليب انتظر مرور خمسة دقائق، ثم قم بإضافة زيت الزيتون. قلب برفق ثم أضف الملح والدقيق. استمر في العجن بعد رش سطحها بالدقيق. حضّر المقلاة أو الصينية مع دهناه بالزيت قليلًا. افرد العجينة بها، وأدخلها إلى الفرن المسخن على درجة حرارة 230. لتحضير الحشو ضع في مقلاة قطع الدجاج مع زيت الزيتون. ووزع على سطح البيتزا الصلصة والدجاج وقطع الطماطم والفاصولياء. وزع خليط الجبن فوقها، ثم أدخل الصينية إلى الفرن. درجة حرارة الفرن لا بد أن تكون 200 مئوية، وانتظر مرور عشرة دقائق إلى ربع ساعة. عندما تلاحظ أن البيتزا أصبحت باللون الذهبي وذابت الجبنة أخرجها من الفرن وقدمها.

سعرات بيتزا الفراخ

البوتاسيوم: 186 ملغ.

الدهون : 13.5 غم.

البروتين: 28 غم.

الدهون المشبعة: 3.3 غم.

فيتامين د: 0 ميكروغم.

الكربوهيدرات: 38.4 غم.

الحديد: 3 ملغ.

الكولسترول: 53 ملغ.

الألياف الغذائية: 2.7 غم.

الصوديوم: 647 ملغ.

السكر: 3.7 غم.

الكالسيوم: 177 ملغ.

الآن أصبحت تعرف أيسر خطوات طريقة عمل البيتزا بالفراخ المحببة للجميع، فهي من الوصفات المناسبة للكبار والصغار، ويمكنك الاكتفاء بتحضير عجينة البيتزا ووضع الحشوة المتوافقة مع ذائقتك دون أن تنسى إضافة الصلصة والجبنة كمكوّن رئيسي.