تفسير حلم صيد السمك لـ ابن سيرين.. وعلاقته...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 06:29 صباحاً - تفسير حلم صيد السمك من التفسيرات الشائعة التي تحدث بها كبار المفسرين والعلماء مثل ابن سيرين والنابلسي وغيره، حيث إن صيد السمك في الحلم قد يأتي على هيئة الصيد باليد أو السنارة ونحوه، كما قد يكون السمك في البحر أو في مكان آخر، كذلك قد تكون سمكة كبيرة أو صغيرة لهذا نتعرف من خلال الموضوع التالي على أهم ما جاء في تفسير رؤية السمك وصيده بالمنام.

تفسير حلم صيد السمك في المنام لابن سيرين

يرى ابن سيرين أن رؤية صيد السمك في الحلم دلالة على كسب أموال حلال خاصة إذا كانت السمك كبيرة.

فمن يرى أنه يصطاد سمكة كبيرة في المنام فهي دلالة على الرزق الواسع الذي يناله بعد مشقة.

في حين أن صيد السمكة الصغيرة في المنام دلالة على الرزق المحدود، وإذا كان السمك حي فهو مال حلال.

السباحة في الماء لاصطياد السمك في حلم الرائي تيشر إلى أنه يسعى في أمر ما ويطمح إليه وسيناله بإذن الله.

تفسير حلم صيد السمك باليد للعزباء

رؤية صيد السمك باليد للعزباء هي دلالة على زواجها قريبًا ممن ترضاه وتحبه.

بينما إذا رأت العزباء في المنام صيد السمك بالشبك فمن يتقدم لها يكون غني وذو مكانة.

شبكة الصيد في حلم العزباء تعني استقرارها في بيتها، وإمساك السمك بيديها يعني الأعمال النافعة التي تقوم بها.

تفسير حلم صيد السمك للرجل

السمك وصيده في منام الرجل يؤول إلى السعي لكسب المال.

إذا رأى الرجل في المنام صيد السمك وكان متزوجًا فهي دلالة على الرزق بالذرية الصالحة.

بينما إذا كان الرجل أعزبًا ورأى صيد سكة في الحلم فذلك يؤول إلى الزواج قريبًا والله أعلم.

حلم اصطياد السمكة الكبيرة للرجل يعني حصوله على غنيمة، وكثرة السمك تعني الرزق الوفير.

تفسير حلم صيد السمك باليد للمتزوجة

إذا رأت المتزوجة في المنام أنها تصطاد السمك فهي إشارة إلى المسعى والعمل الذي تقوم به.

صيد السمك باليد للمتزوجة في منامها هي فرصة جديدة تأتي إليها وقد تكون عملًا تنال منه ترقية.

إذا رأت المتزوجة أنها تصطاد الكثير من السمك في الحلم فهي دلالة على سعة العيش.

السمك الميت في حلم المتزوجة قد يشير إلى يأسها من أمور كانت تسعى لتحقيقها والله أعلم.

رؤية صياد يصطاد السمك في المنام

رؤية صياد يصطاد السمك في الحلم قد تعني تربص بعض الأشخاص بالرائي.

إذا رأيت أن صديقك يصطاد السمك في المنام فهي دلالة على غدره والله أعلم.

صياد السمك المعروف في الحلم يدل على تعرض الرائي لمكر من أحد قريب له.

بينما رؤية صياد السمك الغريب تشير إلى تحايل أحدهم على الناس أو سلب حقوقهم.

إلى هنا نكون قد انتهينا من الاطلاع على أبرز دلالات تفسير حلم صيد السمك لكل من العزباء والمتزوجة والرجل، وقد تبين أن دلالة صيده باليد والإمساك به تختلف عن دلالة رؤية صيده بالشبك أو السنارة، وكلاهما يدور حول نيل المكاسب.