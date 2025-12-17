مع بدء التصويت بانتخابات الاعادة للمرحلة الثانية .. حزب العدل يتقدم بـ ٧ شكاوي للهيئة الوطنية للانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 ديسمبر 2025 01:25 مساءً -

تقدم حزب العدل بـ ٧ شكاوي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع بدء التصويت بانتخابات الإعادة للمرحلة الثانيه من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ ، وذلك في إطار التزام الحزب بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، واستكمالًا لدوره الرقابي الفاعل الذي يُعتبر حجر أساس لاستعادة ثقة الناخبين في المشهد الديمقراطي.

تضمنت الشكاوى منع مندوبينا من التواجد باللجان في بعض لجان دائرة زفتي والسنطة بمحافظة الغربية، وتعمل الآن الهيئة الوطنية للانتخابات على حلها

ويخوض حزب العدل المنافسة في جولة الإعادة بـ 3 مرشحين، يتوزعون على3 دوائر انتخابية ويؤكد الحزب ثقته الكاملة في مرشحيه، ودعمه الكامل لهم في خوض هذه المنافسة التي نأمل أن تكون قائمة على مبادئ النزاهة والكفاءة وحدها.

ويشيد حزب العدل بالتعاون الإيجابي من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية في التعامل مع البلاغات المقدمة، كما نؤكد على استمرار فريقنا في المتابعة الميدانية والتوثيق الدقيق طوال فترة التصويت.