أسهل طريقة لعمل السحلب الجاهز بمكونات سهلة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:15 صباحاً - يعتبر السحلب هو الراعي الرسمي للشتاء، فهو أجمل مشروب ساخن بالمذاق الكريمي والرائحة الزكية التي تبعث الدفء، وفي الفقرات التالية نوفر طريقة عمل السحلب الجاهز في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة.

طريقة عمل السحلب الجاهز

تعتمد الطريقة التقليدية على إذابة ملعقتين كبيرتين من بودرة السحلب الجاهزة في كوب ونصف من الحليب البارد لضمان عدم تكتل المزيج عند تسخينه.

يرفع الخليط على نار هادئة مع الاستمرار في التقليب المستمر حتى يبدأ القوام في الثقل تدريجيًا ويصل لمرحلة الغليان البسيط.

يضاف السكر حسب الرغبة الشخصية في هذه المرحلة مع إمكانية إضافة رشة من المستكة المطحونة لتعزيز الرائحة الشرقية الأصيلة للمشروب.

يصب السحلب في أكواب التقديم ويزين بالملعقة على الوجه بالقرفة والمكسرات وجوز الهند ليعطي شكلًا جماليًا فاتحًا للشهية.

سر النجاح في البودرة الجاهزة يكمن في جودة المكونات المضافة إليها مسبقًا مثل الحليب البودرة وجوز الهند الناعم.

طريقة عمل السحلب الجاهز بالماء

يمكن تحضير السحلب باستخدام الماء فقط في حال كانت البودرة الجاهزة تحتوي بالفعل على كمية كافية من الحليب المجفف ضمن مكوناتها، على النحو التالي:

نقوم بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق السحلب لكل كوب ماء بارد. نقلب جيدًا قبل الرفع على النار لضمان ذوبان النشا تمامًا. تعطي هذه الطريقة قوامًا أخف قليلًا من السحلب المحضر بالحليب السائل لكنها تظل محتفظة بالطعم المميز والنكهة الغنية. يفضل إضافة ملعقة من القشطة أو الكريمة في النهاية إذا كنتِ ترغبين في قوام أكثر دسامة رغم استخدام الماء كقاعدة أساسية.

طريقة عمل السحلب الجاهز بدون حليب

في حال الرغبة في تجنب الحليب تمامًا (سواء السائل أو البودرة) يمكن استخدام بدائل نباتية مثل حليب اللوز أو حليب الشوفان مع المسحوق.

يتم خلط ملعقتين من بودرة السحلب (التأكد أنها لا تحتوي على حليب بودرة) مع كوب من حليب جوز الهند لإعطاء نكهة متميزة.

يضاف الفانيليا السائلة للمزيج لتعويض غياب نكهة الحليب التقليدية وإعطاء رائحة ذكية تملأ أرجاء المكان أثناء الطهي.

تعتبر هذه الوصفة مثالية لمن يتبعون حمية أو يعانون من حساسية اللاكتوز مع الحفاظ على القوام الكثيف المطلوب.

طريقة عمل السحلب بدون بودرة السحلب

إذا لم تتوفر لديكِ البودرة الجاهزة يمكنكِ صنع المزيج الأساسي بخلط كميات متساوية من دقيق الأرز والنشا والحليب البودرة والسكر البودرة.

يضاف لهذا الخليط المنزلي رشة من الفانيليا ومسحوق جوز الهند الناعم ليصبح لديكِ "برطمان" سحلب جاهز للاستخدام في أي وقت.

يؤخذ من هذا الخليط ملعقتان لكل كوب حليب وتتبع نفس خطوات الطهي العادية للحصول على نتيجة مطابقة تمامًا للجاهز.

تمتاز هذه الطريقة بأنها تضمن لكِ خلو المشروب من المواد الحافظة أو النكهات الصناعية التي قد تتواجد في بعض الأنواع التجارية.

طريقة عمل السحلب بالنشا

تعتبر النشا هي المكون السحري المسؤول عن القوام الكثيف للسحلب، وتأتي الخطوات على النحو التالي:

نستخدم ملعقة كبيرة من النشا لكل كوب سائل. يتم تذويب النشا في قليل من الحليب البارد أولًا. إضافته لبقية الحليب الساخن مع التقليب السريع لمنع حدوث أي تكتلات. للحصول على نكهة السحلب الأصلية عند استخدام النشا يجب إضافة ماء الزهر أو ماء الورد في الدقائق الأخيرة من النضج.

يراعى عدم الإكثار من النشا حتى لا يتحول المشروب إلى "مهلبية" ثقيلة بل يظل محتفظًا بقوامه السائل الكثيف الذي يسهل شربه.

طريقة عمل السحلب باللبن

الحليب الكامل الدسم هو الخيار الأفضل دائمًا للحصول على سحلب غني وكريمي يشبه ما يقدم في أرقى المقاهي العربية.

يفضل غلي الحليب الطازج أولًا ثم تركه يبرد قليلًا قبل إضافة مسحوق السحلب إليه لضمان التعقيم والحصول على مذاق قوي.

وضع عود من القرفة داخل الحليب أثناء التسخين يضفي نكهة دافئة وعميقة تتغلغل في ذرات السحلب وتعطيه تميزًا لا يقاوم.

يمكن إضافة القليل من السمسم المحمص داخل المزيج أثناء الغليان ليعطي قرمشة خفيفة وفائدة صحية مضاعفة للمشروب بوضوح.

طريقة عمل السحلب الساخن

لضمان بقاء السحلب ساخنًا لأطول فترة ممكنة يفضل تسخين الأكواب بماء ساخن قبل صب المشروب فيها مباشرة.

القوام المثالي للسحلب الساخن هو الذي ينسكب بسلاسة ولكن ببطء مما يدل على توازن نسب النشا والسوائل بذكاء.

تقديم السحلب مع البسكويت السادة يجعله وجبة متكاملة تمنح الطاقة والدفء الفوري للجسم في الأيام شديدة البرودة.

ينصح بتناول المشروب فور تحضيره لأن تركه يبرد يؤدي إلى زيادة سماكته بشكل قد لا يفضله البعض عند الشرب.

إن طريقة عمل السحلب الجاهز في المنزل يعتمد على مكونات بسيطة وخطوات غير معقدة، فاستمتعي بابتكار إضافاتكِ الخاصة من المكسرات والفاكهة المجففة لتجعل كوب السحلب فريد يُشبه الجاهز تمامًا.