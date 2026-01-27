بمكونات سهلة في منزلك.. طريقة عمل بلح الشام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:15 صباحاً - ما هي أسهل طريقة عمل بلح الشام بالمقادير؟ بلح الشام هو ملك الحلويات الشرقية فهو قطعة مقرمشة بداخلها حلاوة الشربات، وسر نجاحه يكمن في دقة المقادير وتوازنها للحصول على القوام المثالي، وهو ما نوفره في الفقرات التالية عن كثب.

طريقة عمل بلح الشام بالمقادير

تتكون المقادير الأساسية لبلح الشام من الآتي:

كوب ماء.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب دقيق.

رشة ملح.

بيضتين بحجم متوسط.

طريقة التحضير

يبدأ التحضير بوضع الماء والزيت والسكر في قدر على النار حتى يصل المزيج إلى درجة الغليان وتتداخل المكونات السائلة تمامًا. يرفع القدر عن النار ثم يضاف الدقيق دفعة واحدة مع رشة الملح. التقليب يكون سريع جدًا باستخدام ملعقة خشبية حتى تتجمع العجينة وتصبح كتلة واحدة ملساء. تعاد العجينة على نار هادئة لمدة دقيقة مع التقليب المستمر لتبخير أي رطوبة زائدة مما يضمن قوامًا مقرمشًا لبلح الشام بعد القلي. تترك العجينة لتبرد تمامًا قبل إضافة البيض، وهذه الخطوة حاسمة لمنع نضج البيض داخل العجين مما يفسد القوام النهائي ويمنعه من الهشاشة. يضاف البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق الجيد بعد كل بيضة حتى تتجانس تمامًا وتصبح العجينة ناعمة ولامعة وقابلة للتشكيل بسهولة.

طريقة عمل بلح الشام بالمقادير بدون بيض

يمكن الاستغناء عن البيض باستخدام بدائل مثل ملعقتين كبيرتين من النشا المذابة في قليل من الماء أو ملعقة من الخل الأبيض لربط المكونات.

يضاف النشا المذاب بعد رفع العجين عن النار مباشرة مع التقليب السريع ليتماسك القوام دون الحاجة لدور البيض في الربط.

هذه الطريقة تمنح بلح الشام قوامًا مقرمشًا لكنه قد يكون أقل طراوة من الداخل مقارنة بالوصفة التي تحتوي على البيض.

يفضل زيادة كمية الفانيليا أو إضافة رشة من ماء الورد أو ماء الزهر لتعزيز النكهة في غياب البيض الذي يضفي نكهة مميزة.

القلي على نار هادئة جدًا هو مفتاح النجاح هنا لضمان نضج العجين بالكامل من الداخل والحصول على لون ذهبي متجانس.

طريقة عمل بلح الشام بالسميد والدقيق

يمكن استخدام خليط من الدقيق الأبيض والسميد الناعم بنسبة 1:1 لعمل عجينة بلح الشام، مما يضفي عليه قوامًا مميزًا.

السميد يمتص السوائل بشكل مختلف عن الدقيق لذا قد تحتاج العجينة إلى كمية ماء أقل قليلًا ويجب تعديل القوام بالتدريج.

بلح الشام المصنوع بالسميد يكون أكثر تماسكًا ومقرمشًا لفترة أطول بعد القلي ويحتفظ بشكله بشكل أفضل.

هذه الطريقة تمنح بلح الشام طعمًا فريدًا يجمع بين حلاوة السميد ونكهة العجينة الأصلية المعروفة بوضوح.

يفضل نقع السميد في الماء الساخن لبضع دقائق قبل إضافته للعجينة لضمان سرعة نضجه أثناء الطهي.

طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالنشا

السر الرئيسي في قرمشة بلح الشام يكمن في إضافة ملعقتين كبيرتين من النشا إلى الدقيق قبل إضافته للماء والزيت المغلي.

النشا يقلل من امتصاص العجينة للزيت أثناء القلي مما يجعله هشًا وخفيفًا ويحافظ على قرمشته لساعات طويلة جدًا.

يجب التأكد من خلط النشا والدقيق جيدًا قبل إضافتهم للسوائل لتجنب تكتل النشا في جزء واحد من العجينة.

القلي في زيت بارد ثم رفع درجة الحرارة تدريجيًا هو أيضًا عامل أساسي للحصول على قرمشة مثالية ونضج من الداخل والخارج.

هذه الطريقة هي المفضلة لدى الكثيرين لأنها تضمن الحصول على بلح شام ذهبي اللون وهش الملمس بشكل لا يقاوم.

طريقة عمل بلح الشام ناديه السيد

تعتمد الشيف نادية السيد في وصفتها على دمج كمية متساوية من الماء والحليب السائل (نصف كوب لكل منهما) مع الزيت والسكر، وتأتي أهم نصائحها على النحو التالي:

تنصح بإضافة رشة من البيكنج بودر مع الدقيق لضمان تهوية العجينة وجعل بلح الشام خفيفًا وهشًا من الداخل.

تؤكد على أهمية استخدام كيس حلواني متين وقمع بلح الشام ذو الأسنان الحادة للحصول على شكل منتظم ومميز.

تترك الشيف نادية بلح الشام في الزيت البارد جدًا قبل رفع درجة الحرارة لضمان نضجه البطيء وقرمشته الفائقة.

تقدم بلح الشام مزينًا بالفستق الحلبي المجروش أو جوز الهند مما يضفي عليه لمسة جمالية وطعمًا متكاملًا.

طريقة عمل بلح الشام ببيضتين

استخدام بيضتين متوسطتي الحجم هو المقدار المثالي لكمية كوب واحد من الدقيق لضمان قوام العجينة الصحيح والمطلوب.

يفضل خفق البيض بشكل منفصل قليلًا قبل إضافته للعجينة الباردة الواحدة تلو الأخرى مع التقليب الجيد والمستمر.

البيض يضفي على بلح الشام طراوة من الداخل ويجعله منتفخًا وهشًا أكثر بعد القلي مما يزيد من استساغته.

يجب أن تكون العجينة بعد إضافة البيض ملساء ولامعة وليست سائلة جدًا ولا متماسكة أكثر من اللازم لسهولة التشكيل.

إلى هنا نكون قد قدمنا أكثر من طريقة عمل بلح الشام بالمقادي، حيث إنّ بلح الشام من الحلويات التي تستحق التجربة في مطبخك، فاستمتعي بتحضيره وتقديم هذه الحلوى الشرقية الرائعة لعائلتك وضيوفك.