عبارات عن الحياه قصيرة.. كلمات من ذهب ملهمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 05:15 صباحاً - عبارات عن الحياه تصف الكثير من التجارب التي نمر بها، فالحياة مزيج من الأمل واليأس، من الجمال والرداءة، وعلينا أن ننظر إلى الجانب المشرق منها ونتفاءل، فمهما كان ما نمر به تظل الحياة جميلة بفضل الله -عز وجل-، وإذا أردت مشاركة أصدقائك ومعارفك أجمل عبارات عن الحياة قصيرة نقترح عليك الآتي.

عبارات عن الحياه الجميلة

البقاء على قيد الحياة هو أمر جميل بحد ذاته.

ستزداد قوتنا إذا جعلنا المشقة والصعوبة التي تواجهنا سلّم للصعود نحو القمة.

الحياة إيجابية إذا نظرنا إليها بعين التفاؤل، وإذا اخترنا حياة الخاصة دون النظر إلى حياة الآخرين.

اغمر روحك بالأمل، واصنع سعادتك في هذه الحياة دون انتظارها من أحد.

كلام جميل عن الحياة والأمل

انظر إلى الحياة بروح تمتلئ بالأمل، وأظهِر ابتسامتك، وهكذا سوف تنجذب إليك الأشياء الجميلة.

إذا تشاءمت سوف تجد الكثير من الأسباب للخسارة، لكن إذا تفاءلت سوف تكون ناجحًا في أول فرصة تأتيك.

انظر إلى ما حولك بعين الأمل، فالحياة مليئة بالجمال، وستأتيك الكثير من الهدايا إذا منحت السعادة فرصة.

إذا بكيت وقت ذهاب الشمس، فإن دموعك ستكون حاجزًا أمام رؤية النجوم اللامعة.

عبارات عن الحياة القاسية

الكثير من العقبات والصعوبات ستواجهنا في طريق الحياة، وكثيرًا ما سيصيبنا اليأس، فهي حقيقة لا مفر منها.

سقوط الدموع من زوايا أعيننا خلال رحلة الحياة قد يكون نتيجة الظلم أو الألم، كما قد تكون دموع براءتنا.

علينا أن نعلم بأن الصعوبة والمشقة في الدنيا من السنن الكونية، فلا يستمر الجمال والفرح في الحياة.

قد لا نواصل الحياة دومًا بدرجة التفاؤل ذاتها، لكن علينا العلم بأن اليأس والحزن يصيببنا لنعلم قيمة الفرح والأمل.

كلام من ذهب عن الحياة قصيرة

املأ حياتك بالرضا، وحب الخير للجميع، فالحياة قصيرة.

لا تفقد أملك، فالكثير من الأشياء التي تسعى لأجلها تكون قريبة منك جدًا.

الأمل بالله هو أول وآخر شيءٍ لن يصيبك بالخذلان.

غرورك الزائد يعني سرورك الناقص، فعِش في الدنيا بتواضع وأمل.

لا تتعثر في الأحجار التي تواجهك في رحلتك بالحياة، بل احرص على جمعها لتبين ما يرتقي بك نحو القمة.

عبارات عن الحياه الزوجية

الزوج الصالح سلامة للروح، وسكينة للقلب، وعلى هذا تُبنَى الحياة الزوجية.

يميل الرجل والمرأة نحو بعضهما لإكمال ما نقص، فهو مصدر أمانها وقوتها، وهي مصدر سكينته واطمئنانه.

إذا كنت تبحث في الحياة عن دواء مناسب لأمراض المراهقة، فهو يتمثل في الزواج.

السر في الحياة الزوجية هو الحب المتبادل بين شريكي الحياة، وكذلك تقاسم المسؤولية.

الرجل يدمن على وجود المرأة إن كانت لحنًا جميلًا ناتج عن عزفه بصورة جيدة.

ختامًا انتهينا من الاطلاع على أجمل عبارات عن الحياه مستنبطة من واقعنا ومن أحلامنا، وتتنوع بين عبارات عن الحياة الجميلة والقاسية وغير ذلك، فنأمل بأن تكون قد راقت لك.