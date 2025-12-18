ضياء رشوان عن صفقة الغاز مع إسرائيل : محل نقاش وتخضع لمصالح مصر الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، إن الاتفاق المتعلق بصفقة الغاز بين مصر وإسرائيل ما زال محل نقاش، ويتم التعامل معه في إطار واضح يراعي المصالح الوطنية المصرية دون أي اعتبارات أخرى، مؤكدًا أن القاهرة تتخذ قراراتها الاقتصادية وفق حسابات دقيقة تستند إلى مصلحتها القومية الخالصة، وفقا لخبر عاجل نشرته قناة القاهرة الاخبارية.

وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات، أن هذا الاتفاق يأتي ضمن مصلحة استراتيجية واضحة لمصر، باعتبارها المركز الإقليمي الوحيد لتداول وتجارة الغاز في منطقة شرق المتوسط، وهو ما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي، ويدعم خطط الدولة للتحول إلى محور رئيسي للطاقة.

مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة ومتقدمة في قطاع الغاز الطبيعي، تشمل محطات إسالة وخطوط نقل وشبكات حديثة، تتيح لها تنويع مصادر استقبال الغاز والتعامل بمرونة مع المتغيرات الإقليمية والدولية في سوق الطاقة.

وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على أن أي اتفاقات أو ترتيبات في هذا الإطار تخضع للتقييم المستمر، ويتم اتخاذ القرار بشأنها بما يحقق أقصى فائدة للاقتصاد المصري ويحفظ لمصر دورها الاستراتيجي كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط.