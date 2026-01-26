يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وروما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 12:29 صباحاً - بين أسوار الأولمبيكو العريقة تتأهب العاصمة الإيطالية لاستضافة فصل جديد من فصول الإثارة في "الكالتشيو"، حين يحل ميلان ضيفًا ثقيلًا على ذئاب روما مساء اليوم الأحد 25 يناير 2026، وتأتي هذه القمة المشتعلة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين، حيث تمثل محطة فاصلة في صراع المربع الذهبي وطموحات اللحاق بالصدارة، في ليلة ينتظرها الملايين لمشاهدة فنون الكرة الإيطالية وتكتيكاتها المعقدة.

يدخل "الروسونيري" المباراة وهو يقبض على المركز الثاني برصيد 46 نقطة، ويسعى لتقليص الفارق مع جاره إنتر ميلان المتصدر (52 نقطة) والحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب.

كما يمتلك روما 42 نقطة تضعه في المركز الرابع، وهو يدرك أن حصد النقاط الثلاث الليلة يعني توجيه ضربة مباشرة لمنافسه وتقليص الفارق معه إلى نقطة وحيدة، مما يشعل فتيل المنافسة على مقاعد دوري أبطال أوروبا.

ولكن يصطدم الجهاز الفني لميلان بقيادة ماسيمليانو أليغري باختبار صعب لتجاوز عقبة الذئاب خارج الديار، معولًا على سرعات رفائيل لياو ومهارة كريستيان بوليسيتش، بينما يعتمد روما تحت قيادة جيان بييرو غاسبيريني على توهج باولو ديبالا والوافد الجديد دونيل مالين.

وتشير التقارير إلى أن المواجهة ستكون صراعًا تكتيكيًا رفيعًا بين طريقة (3-5-2) للميلان و(3-4-2-1) لروما، وسط ترقب لجاهزية بعض الأسماء التي تحوم حولها الشكوك مثل المدافع جيانلوكا مانشيني.

كيف تشاهد مباراة ميلان وروما اليوم؟

في ظل غياب البث الفضائي التقليدي للمسابقة في المنطقة العربية هذا الموسم، تظل الحلول الرقمية هي الملاذ الوحيد للجماهير، حيث تتوفر التغطية عبر الوسائل التالية:

تطبيق ستارز بلاي (Starz Play) وstc tv: لمتابعة أحداث اللقاء بصوت المعلق الإماراتي فارس عوض.

تطبيق شاشا: الذي يقدم تغطية بديلة بصوت المعلق علي دراج.

وسيكون المتابعون على موعد مع الإثارة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً (21:45) بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة إلا ربع مساءً (22:45) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، بينما تنطلق في دولة الإمارات وسلطنة عمان عند الساعة الثانية عشرة إلا ربع منتصف الليل (23:45).