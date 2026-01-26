ضبط 7 أشخاص بحوزتهم 16 طائرة "درون" بدون تصريح بالقاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 12:30 صباحاً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض طائرة مزودة بكاميرا تصوير "درون" للبيع من خلال إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وتم بإرشاده ضبط مصدر تحصله عليها (6 أشخاص)، وضبط بحوزتهم (عدد 15 طائرة "درون" أخرى بدون تصريح) وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.