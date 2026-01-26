حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 12:29 صباحاً - تتحول العاصمة الإيطالية "روما" الليلة إلى قبلة لأنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، حيث يستعد ملعب الأولمبيكو التاريخي لاحتضان صدام من العيار الثقيل يجمع بين ذئاب روما وضيفهم الثقيل نادي ميلان، وتأتي هذه القمة الكلاسيكية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من "الكالتشيو" لموسم 2025-2026، وهي مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين في ظل الصراع المحتدم على حجز مقاعد المربع الذهبي وتأمين العبور إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وروما يلا شوت بلس اليوم في الدوري الإيطالي بدون تقطيع بأعلى جودة

يدخل "الروسونيري" المباراة وهو يقبض على وصافة الترتيب برصيد 46 نقطة، واضعًا نصب عينيه تقليص الفجوة مع جاره إنتر ميلان المتصدر وبث القلق في صفوفه قبل الدخول في المنعطف الأخير من المسابقة.

كما يتسلح "ذئاب العاصمة" بصيحات جماهيرهم الوفيرة وهم في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، حيث يدرك رفاق ديبالا أن الفوز الليلة لا يعني مجرد حصد ثلاث نقاط إضافية، بل هو إعلان صريح عن تهديد مباشر لمكانة ميلان في المركز الثاني وتضييق الخناق عليه، مما يجعل المباراة بمثابة "حرب تكتيكية" فوق عشب الميدان.

كيف تشاهد مباراة ميلان وروما؟

في ظل المتغيرات الجديدة التي طرأت على حقوق البث في المنطقة العربية، وغياب النقل التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية، تظل التطبيقات الذكية هي النافذة الوحيدة لمتابعة هذه الملحمة الإيطالية، حيث توفر التغطية عبر الخيارات الآتية:

تطبيق ستارز بلاي (Starz Play) وتطبيق stc tv: لمتابعة أحداث اللقاء بصوت المعلق الإماراتي الحماسي فارس عوض.

تطبيق شاشا: الذي يقدم تغطية بديلة بصوت المعلق علي دراج.

موعد مباراة ميلان وروما

سيكون المشجعون على موعد مع الإثارة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً (21:45) بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة إلا ربع مساءً (22:45) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بينما تنطلق في دولة الإمارات عند الساعة الثانية عشرة إلا ربع منتصف الليل (23:45).